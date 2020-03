Alternativets presseansvarlig forlader partiet

Alternativets tumult siden lederskiftet

Den 26. december annoncerede Uffe Elbæk, at han trak sig som politisk leder for Alternativet. Han havde stiftet partiet i 2013 for at skabe en ny politisk kultur.

Seks kandidater stillede op til valget som Uffe Elbæks arvtager, heriblandt tidligere folketingsmedlem og gruppeforkvinde for partiet Josephine Fock og politisk ordfører Rasmus Nordqvist.

Josephine Fock vandt valget. Men siden da har partiet været præget af uro. Mandag har en stribe ledende medlemmer forladt partiet.

Læs om forløbet her:

1. februar bliver Josephine Fock valgt som ny politisk leder. Rasmus Nordqvist røg ud i næstsidste valgrunde. Allerede på valgaftenen stod det klart, at folketingsgruppen havde foretrukket Rasmus Nordqvist.

3. februar meddeler Rasmus Nordqvist, at han trækker sig som politisk ordfører for partiet på grund af valget, men at han bliver i Folketinget for partiet. Samme dag meddeler Leila Stockmarr, talsmand for og medlem af hovedbestyrelsen, at hun trækker sig.

4. februar mødtes Josephine Fock med folketingsgruppen, hvor hun sagde, at det kun var naturligt, at gruppen var skuffede, nu "de alle har haft et ønske om, at blev Rasmus". Torsten Gejl bliver valgt som ny politisk ordfører.

9. februar viser en meningsmåling fra Voxmeter, at Alternativet er under spærregrænsen.

21. februar bringer Information en artikel baseret på anonyme kilder, der beskriver ubehagelig adfærd fra Josephine Fock, da hun var i Folketinget for partiet fra 2015 til 2018. Hun beskyldes blandt andet for at have rusket folk.

22. februar bliver Josephine Fock kaldt til møde i partiets hovedbestyrelse om beskyldningerne.

25. februar siger Alternativets folketingsgruppe, at de "anerkender valget" af Josephine Fock og "arbejder positivt sammen" med den nye politiske leder.

Samme aften udtaler partiets hovedbestyrelse, der har inviteret Informations anonyme kilder til at henvende sig, at de har fuld tillid til Josephine Fock. Hovedbestyrelsen udtaler samtidigt, at den ikke har modtaget nogle henvendelser, der "dokumenterer ruskeri eller krænkende handlinger".Hovedbestyrelsen er dog fortsat åben for henvendelser.

26. februar afviser Josephine Fock i et interview på TV2, at hun skulle have rusket i nogen og siger, at hun sætter "en ære i at opføre sig ordentligt".

Efterfølgende går partiets tidligere pressechef Magnus Haslebo offentligt ud og siger, at han har oplevet krænkende adfærd fra Josephine Fock. Han kalder hovedbestyrelsen "arrogant" for at have udtrykt tillid til Josephine Fock.Om aftenen skriver partistifter og tidligere politisk leder Uffe Elbæk pludseligt på Twitter, at han ville tage imod hovedbestyrelsens invitation til at fortælle om sager med Josephine Fock.

27. februar siger Josephine Fock til DR, at hun mener partiet leger med sin eksistens på grund af uroen omkring hendes formandskab og de anonyme kilder.

28. februar melder medstifter og tidligere kulturborgmester i København for Alternativet Niko Grünfeld sig ud af partiet og siger, at "partiets sjæl er ædt op inde fra" og at "fløjkrige og manglende ledelse har ført til en syg politisk kultur". Ifølge Politiken græder Uffe Elbæk, da han hører det.

Gruppeformand for Alternativet i Københavns Borgerrepræsentation siger, at hovedbestyrelsen har ignoreret hendes henvendelse om krænkende adfærd fra Josephine Fock.

1. marts siger partiets hovedbestyrelse, at man vil holde et nyt møde om Josephine Fock og anklagerne mod hende den 7. marts. I yderste konsekvens kan hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært landsmøde.

2. marts siger Alternativets borgmester på Fanø, Sofie Valbjørn, til Radio4, at hun "har svært ved at se sig selv i partiet", hvis "personfnidder på Christiansborg" får Josephine Fock til at trække sig.

3. marts må Uffe Elbæk forklare sig over for bestyrelsen i Københavns Storkreds om sin ageren i medierne. Bestyrelsen udtaler støtte til hans fortsatte politiske arbejde.

5. marts siger flere byrådsmedlemmer fra Alternativet til Berlingske, at de ønsker ro om Josephine Focks lederskab. Flere indikerer, at de vil forlade partiet, hvis Josephine Fock bliver væltet.

7. marts udtrykker hovedbestyrelsen tillid til Josephine Fock. Afstemningen er dog ikke enstemmig og flertallet for tillid til Josephine Fock beskrives som "spinkelt".

Efterfølgende melder Leila Stockmarr, tidligere medlem af - og talsperson for - hovedbestyrelsen sig ud af partiet.

9. marts melder medlem af hovedbestyrelsen Marianne Karlberg sig ud af partiet på grund af mistillid til Josephine Fock. Presseansvarlig Rune Langhoff melder sig også ud af partiet, dog uden at komme med en officiel årsag.

Kilder: Ritzau, DR, TV2, Radio4, Berlingske.

