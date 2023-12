Alternativets samarbejde med afrikanske partier ramt af korruption

Et samarbejde mellem Alternativet og fire afrikanske partier er endt i en korruptionssag.

Alternativet har gennem et offentligt udviklingsprojekt fået 2,7 millioner kroner til at arbejde med fire partier fra Uganda, Kenya, Rwanda og Burundi, men i Uganda er der blevet begået dokumentfalsk og tyveri.

Det skriver DR på baggrund af aktindsigt i sagen hos Udenrigsministeriet.

- Jeg må indrømme, vi føler os snydt. Altså selvfølgelig gør man det. Det er jo mennesker, man lærer at kende. Så at se, at der pludselig er foregået sådan noget, det bliver man ked af – både på et professionelt og menneskeligt plan, siger Mark Desholm, sekretariatschef i Alternativet, til mediet.

Pengene er uddelt gennem Dansk Institut for Partier og Demokrati, hvor danske partier kan få udviklingsbistand til projekter med politiske partier i udviklingslande.

Alternativet har her indgået et samarbejde med Eastern Africa Federation of Green Parties, der er en paraplyorganisation for fire grønne partier i de nævnte lande.

Svindlen er ifølge Dansk Institut for Partier og Demokrati centreret i det ugandiske parti Ecological Party of Uganda, skriver DR.

Der er blandet andet stjålet computerudstyr for 21.248 kroner, og nu forventer Alternativet, at Dansk Institut for Partier og Demokrati vil kræve de ubrugte penge fra projektet på 154.646 kroner tilbage.

Sagen får flere partier til at kræve ordningen skrottet, eksempelvis Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Anders Vistisen.

- Det er sager som denne, der eksemplificerer, at danske skattekroner ikke burde bruges på den her form for projekter, hvor politiske partier sender penge til andre partier, som de sympatiserer med, i fjerne lande, siger han til DR.

Også Liberal Alliance vil have ordningen lukket. Partiet har selv forsøgt sig med den tidligere og oplevet, at effekten var begrænset.

Alternativet vil dog stadig bevare ordningen, og partiet tror godt, at de vil prøve igen.

/ritzau/