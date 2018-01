Altid sulten? Disse fødevarer mætter mest

Vil du gerne opnå den bedst mulige mæthed med færrest mulige kalorier, peger en diætist her på den perfekte kostplan for at nå det mål.

I januar går mange af os motionsamok i jagten på at smide julefedtet, men vil du have effektive resultater, bør du også kigge på kosten.

Her kan det være en god idé at spise nogle fødevarer, der giver en god mæthed, og som samtidig er kaloriefattige. Det fortæller Anne Louise Knudsen, der er klinisk diætist hos Diætpiloten.

- Man skal gå efter fødevarer med en lav energitæthed, som giver noget volumen i vores mavesæk og i tarmen, og generelt har protein- og fiberholdige fødevarer denne effekt, siger Anne Louise Knudsen.