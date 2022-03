Ambassadør: Mindst 100 danskere i Ukraine for at kæmpe

Flere end 100 danskere er ifølge Ukraines ambassadør, Mykhailo Vydoinyk, rejst til Ukraine for at kæmpe efter Ruslands blodige angreb på Ukraine. Det siger han torsdag morgen til DR P1.

Den ukrainske ambassadør i Danmark har kendskab til flere end 100. Men det er uvist, hvor mange der derudover er rejst af sted uden myndighedernes kendskab.

- Hver dag får vi flere og flere opkald fra danskere, som ønsker at blive en del af den ukrainske hær, og som ønsker at beskytte mit land. Jeg er imponeret over, hvor mange danskere det er, for I er et relativt lille land, siger han til radiostationen.

For første gang sætter ambassadøren nu tal på, hvor mange danskere der er taget afsted.

- Vi har oprettet en særlig international enhed, og flere end 100 er allerede på ukrainsk jord, siger han.

På spørgsmålet, om der allerede nu er flere end 100 danskere i Ukraine for at kæmpe, svarer han "ja".

Flere danskere har været fremme i medierne og er blevet fulgt til Ukraine, hvor de har meldt sig.

Ukraine rekrutterer aktivt til den internationale enhed. Der er oprettet en hjemmeside, og processen indebærer en samtale med ambassadens forsvarsattaché, som blandt andet ser på militærerfaring.

Ifølge ambassadøren har de fleste, som kommer af sted, en militær baggrund.

Han uddyber, at de hjælper Ukraine med at "dræbe fjenden og svare igen på angrebene".

Det er ikke ulovligt at rejse til Ukraine for at kæmpe på ukrainernes side, har Justitsministeriet og regeringen bekræftet. Det er heller ikke ulovligt at kæmpe for Rusland, som har invaderet Ukraine og startet den blodige krig, som har kostet tusinde livet.

Det er dog ulovligt at rejse fra Danmark og deltage i kamphandlinger i Syrien, uanset om det er for eller imod den militante bevægelse Islamisk Stat.

Politiets Efterretningstjeneste har tidligere oplyst, at 159 danske statsborgere er rejst til Syrien for at kæmpe.

Der er ikke tidligere sket så hurtig en mobilisering af danskere, der vil rejse til andre lande og kæmpe i en væbnet konflikt.

Det vurderer Maja Greenwood, der forsker i international sikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier, over for DR Nyheder.

- Man har været meget proaktiv i forhold til at oprette den her fremmedlegion hurtigt og lave et setup med at gå gennem ambassaderne.

- Statsministeren har meldt ud, at der ikke er noget i vejen for, at man tager afsted. Og så har man en forholdsvis klar konflikt med en klar fjende og en klar helt. Så sagen er meget enkel at indgå i, forklarer Maja Greenwood.

Hun påpeger, at der er eksempler på, at fremmedkrigere uden militærerfaring kan være en hæmsko.

