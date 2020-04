Ambassadør: USA har ikke diskuteret mere militær i Grønland

USA's ambassadør i Danmark siger, at hun har opbakning fra den danske regering til at samarbejde med Grønland.

Grønland får nu 83 millioner kroner i ryggen fra USA. Pengene skal bruges på blandt andet turisme og undervisning, lyder det.

Carla Sands, USA's ambassadør i Danmark, understreger på en pressebriefing, at amerikanerne ikke har nogen skumle bagtanker med donationen.

For eksempel har USA ikke indledt nogen diskussioner med hverken Grønland eller Danmark om en ny militærbase i Grønland.

USA er i dag til stede i Grønland på Thulebasen, hvor et radarsystem udgør en brik i amerikanernes globale advarselssystem mod eventuelle missilangreb fra øst.

Ifølge ambassadøren handler de nye penge om, at USA er interesseret i grønlandsk vækst og at udveksle erfaringer om blandt andet turisme.

Grønland og rigsfællesskabet generelt er vigtige partnere, lyder det, og når de har det godt, så gør det USA's situation bedre.

- Vi er interesseret i grønlandsk vækst, og de har et utroligt potentiale.

- Vi giver håndsrækninger som det her hvert år over hele verden. At sørge for, at Grønland blomstrer og er sikkert, hjælper også os. Så er de mindre sårbare over for ondsindet indflydelse, siger Carla Sands.

Og selv om samarbejdet mellem USA og Grønland har skabt furore i Danmark hos blandt andet SF og Dansk Folkeparti, har USA ifølge Carla Sands fuld opbakning fra den danske regering.

- Vi prøver at vise hele rigsfællesskabet, at vi er engagerede. Vi er Danmark store allierede. Vi er Danmark sikkerhedspartner, og vi er rigsfællesskabets største handelspartner.

- Vi er spændte på at samarbejde med Grønland med den fulde opbakning fra den danske regering, siger Carla Sands på pressemødet.

Carla Sands fremhæver USA's nationalparker og siger, at de kan dele erfaringer om blandt andet turisme.

Grønlandsordfører hos SF Karsten Hønge giver dog ikke meget for ambassadørens ord. Han tror, at USA har militære bagtanker.

Karsten Hønge kalder samarbejdet for "farligt" og tror, at USA forsøger at splitte rigsfællesskabet.

- Mig bekendt er Carla Sands ikke ambassadør for en almennyttig fond. Hun er ambassadør for en supermagt, der ønsker indflydelse.

- De her penge skal bruges til at massere den grønlandske offentlighed og rigsfællesskabet i det hele taget. De vil på et tidspunkt have modydelser, og det bliver i kraft af militær tilstedeværelse, siger han.

/ritzau/