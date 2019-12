Amerikansk konsulat i Nuuk får grønt lys

Den formelle godkendelse af en amerikansk diplomatisk repræsentation i Nuuk skulle nu være på plads.

Udenrigsministeriet har accepteret, at USA åbner et konsulat i Nuuk.

Det oplyser ministeriet til det grønlandske medie Sermitsiaq.

Dermed kan USA nu gå videre med planerne om et konsulat, som tidligere har været meldt ud.

- Efter aftale med de grønlandske myndigheder har Udenrigsministeriet accepteret det amerikanske ønske om at oprette et konsulat i Nuuk, meddeler ministeriet efter en forespørgsel fra Sermitsiaq.

De amerikanske planer om at genåbne et konsulat i Grønland har været kendt siden august i år.

Og efter et møde med USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, i november slog Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), også fast, at et amerikansk konsulat i Nuuk var på vej.

Nu er den formelle godkendelse også på plads, skriver Sermitsiaq.

Men flere spørgsmål står endnu ubesvarede.

- Vi afventer nu, at USA meddeler os, hvem de ønsker som leder af konsulatet, og hvordan det i øvrigt vil blive bemandet. Lederen af konsulatet skal godkendes af Udenrigsministeriet efter høring af de grønlandske myndigheder, skriver Udenrigsministeriet i et svar til det grønlandske medie.

Ifølge Sermitsiaq har USA planer om at bemande konsulatet med to diplomater og fem civilt ansatte.

Det har tidligere lydt, at konsulatet ventes at åbne næste år. Det vil i så fald ikke blive første gang, at USA har et konsulat i Grønland.

USA åbnede nemlig et konsulat i Grønland i 1940 efter Nazitysklands besættelse af Danmark, men konsulatet lukkede i 1953.

Den amerikanske interesse i Grønland har det seneste halve år trukket overskrifter internationalt.

Det vakte blandt andet stor opsigt, da Donald Trump i august valgte at udskyde sit statsbesøg i Danmark.

Det skete, med henvisning til at statsminister Mette Frederiksen (S) ikke ønskede at diskutere et salg af Grønland til USA. Et forslag, der blev blankt afvist af både grønlandske og danske politikere.

Det grønlandske regeringsparti, Siumut, luftede i november planer om at knytte tættere bånd til USA og Kina med nye repræsentationer i de to lande.

/ritzau/