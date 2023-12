Amerikansk lov sætter ramme for udstationerede soldater i Danmark

Danmarks nye forsvarssamarbejde med USA indebærer, at amerikanske soldater "som udgangspunkt" skal retsforfølges efter amerikansk lovgivning, hvis de begår en kriminel handling under udstationering.

Det fortæller statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag på et pressemøde, hvor samarbejdet er blevet præsenteret.

Til spørgsmålet om, hvorvidt det er problematisk, siger statsministeren:

- Nu har vi ingen forventning om, at der kommer til at ske forbrydelser. Det er amerikanske soldater, vi taler om.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mette Frederiksen tilføjer imidlertid, at det vil være muligt at retsforfølge de amerikanske soldater i Danmark. Men det vil afhænge af de konkrete omstændigheder, lyder det.

- Det er på den præmis, at danske myndigheder vurderer situationen, siger statsministeren uden at komme nærmere ind på, hvad det vil kræve, før Danmark selv vil tage teten i retsforfølgningen.

Aftalen er ifølge forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) indgået med "fuld respekt" for dansk lovgivning.

- Derfor har vi ikke nogen grund til at tro, at et samarbejde med en ven ikke skulle blive nogen succes, siger han.

Flere gange fremhæver ministrene på pressemødet, at aftalen er indgået, fordi den er "god" for Danmarks og Europas sikkerhed med stigende geopolitiske spændinger.

- Noget af det er selvfølgelig på nogle meget klare amerikanske ønsker, som vi ikke ønsker at anfægte. Jeg vil til enhver tid hellere have amerikansk tilstedeværelse i Danmark end det modsatte, siger Mette Frederiksen.

SF's udenrigsordfører, Karsten Hønge, fortæller, at partiet er åben over for, at USA får adgang til at indsætte tropper på dansk jord.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hertil har vi nogle spørgsmål til jurisdiktion, som vi ønsker at få afklaret frem mod lovarbejdet, siger Kasten Hønge i en skriftlig kommentar.

Samtidig mener De Konservatives forsvarsordfører, Rasmus Jarlov, at "det er helt forståeligt, hvis det giver en smule ubehag, at amerikanske soldater ikke vil blive retsforfulgt i Danmark".

- Men jo mere vi kan forpligte amerikanerne og give dem mulighed for at forsvare Danmark, jo bedre, skriver han i et opslag på det sociale medie X, tidligere Twitter.

Den fulde aftale med USA vil først blive offentliggjort, når udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) forventeligt underskriver den i løbet af de kommende dage.

Allerede nu står det dog klart, at amerikanske soldater får adgang til tre militære områder i Danmark. Det gælder flyvestationerne Karup, Skrydstrup og Aalborg.

Statsministeren vil ikke sætte tal på, hvor mange soldater det helt præcist drejer sig om.

/ritzau/