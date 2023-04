Amerikansk militærbase i Grønland bliver til Pituffik Space Base

Den amerikanske militærbase i Grønland - Thule Air Base - får torsdag officielt et grønlandsk navn.

Det nye navn er Pituffik Space Base, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.

Navneskiftet markeres ved en ceremoni torsdag, hvor både grønlandske og danske politikere samt højtstående amerikanske militærfolk deltager.

Fra Danmark kommer blandt andre fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Thule Air Base blev opført af amerikanerne under kodenavnet "Operation Blue Jay" og stod klar i 1952.

En forsvarsaftale mellem Danmark og USA banede vejen for anlægget.

Basen skulle under Den Kolde Krig støtte USA's langtrækkende bombeoperationer.

Under anlæggelsen blev der etableret en luftbro mellem USA og landingsbanen i Pituffikdalen.

Godt 10.000 civile og militært ansatte arbejdede i døgndrift med 300.000 ton fragt for at få bygget basen, som kostede i omegnen af 230 millioner dollar at opføre.

Forinden blev den lokale grønlandske befolkning i løbet af nogle få dage tvangsforflyttet til Qaanaaq cirka 130 kilometer nordligere.

Grønlandsdepartementet udlagte flytningen som "frivillig". Først i 1980'erne blev processen omkring flytningen kritiseret fra juridisk hold.

En lokal forening gik i Landsretten med sagen, og i 2003 afsagde retten kendelse til fordel for fangerne.

De fik tilkendt en erstatning og en undskyldning for sagsforløbet af den danske statsminister.

Baseområdet har faciliteter til indkvartering af 7000 personer og rummer landingsbane, radarfaciliteter, sygehus og kraftværk.

