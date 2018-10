Amerikansk stjernerapper spiller i København næste år

Post Malone turnerer Europa rundt i foråret og skal spille i Royal Arena til marts.

Den amerikanske rapper og sangskriver Post Malone skal spille koncert i København til marts næste år.

Det skriver Live Nation i en pressemeddelelse.

Koncerten skal afvikles i Royal Arena i Ørestaden 2. marts 2019. Ifølge arrangørerne er der tale om den hidtil største koncert, rapperen har spillet i Danmark.

Det er dog ikke lang tid siden, den 23-årige amerikaner besøgte Danmark. Han var et af hovednavnene ved dette års Smukfest i Skanderborg.

Hans optræden i bøgeskoven fik generelt gode kommentarer med fra det danske anmelderkorps.

Post Malone udkom med sit debutalbum, "Stoney", for bare to år siden, men turnerer i øjeblikket rundt med numre fra sit andet album "Beerbongs and Bentleys", der udkom tidligere i år.

Koncerten i Royal Arena, der har plads til godt og vel 16.000 koncertgængere, er bare et stop på en længere runde af stadion- og arenakoncerter, som amerikaneren afholder i foråret.

Billetterne til koncerten sælges fra 12. oktober.

/ritzau/