Ammitzbøll-Billes parti nærmer sig 2000 vælgererklæringer

Partiet Fremad har efter en måned indsamlet 1812 vælgererklæringer.

Det oplyser Social- og Indenrigsministeriet.

Et parti skal indsamle over 20.000 vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget til Folketinget.

Partiet er stiftet af de tidligere Liberal Alliance-profiler Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund.

Sidstnævnte fylder i dag, mandag, 42 år. I den forbindelse skriver Ammitzbøll-Bille, der er partiets formand, på Twitter:

- Tak for fantastisk venskab og samarbejde til Fremads næstformand. PS: Jeg ved, at det eneste, Christina ønsker sig, er vælgererklæringer.

Den tidligere økonomi- og indenrigsminister blev i forbindelse med valget 5. juni valgt ind i Folketinget for Liberal Alliance. Men valget blev en katastrofe for Liberal Alliance generelt.

Det tidligere regeringsparti gik fra 13 til 4 mandater ved valget. Ud af Folketinget røg blandt andre daværende partileder for LA Anders Samuelsen, Joachim B. Olsen og netop Christina Egelund.

