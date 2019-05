Ammoniak truer heder og anden sårbar natur

* Landbruget er ansvarligt for over 97 procent af den danske forurening med ammoniak. Det kommer især fra svine- og kvægbrug.

* Ammoniak fordamper fra gylle, og nedfald af kvælstof fra luften truer sårbare naturtyper som højmoser, heder og overdrev.

* I 2012 tilsluttede Danmark sig et EU-direktiv om, at vi i 2020 skulle have reduceret udledningen af ammoniak med 24 procent i forhold til udledningen i 2005.

* Danmark udledte i 2017 lidt over 72.000 ton ammoniak. Det er godt 8000 ton mere end forudset.

* Ammoniakforurening viser sig også ved alger på tag og fliser og er særligt et problem i områder med mange husdyrbrug.

Kilde: Ingeniøren, Berlingske, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

/ritzau/