Amnesty oplever satire i Radio24syv-program som hetz

Amnestys kampagnerepræsentant har modtaget trusler fra lyttere efter satireprogram i Radio24syv.

Amnesty International har overgivet en klage mod Radio24syv til en advokat. Det oplyser generalsekretær hos Amnesty International Trine Christensen.

- Vi har sendt sagen videre og formidlet kontakt mellem Amalie Have og advokat Miriam Michelsen, fordi vi mener, at en advokat bør bistå Amalie i det videre forløb.

- Den juridiske sag er nu mellem Amalie Have og Radio24syv, siger Trine Christensen.

Klagen går på, at Radio24syvs satireprogram "Den korte radioavis" har chikaneret Amnestys kampagnerepræsentant Amalie Have flere gange dagligt i en periode på flere uger.

Opkaldene er både fundet sted under og uden for sendetid. Ifølge Amnesty blev der kørt en hetz mod Amalie Have, som desuden har ført til, at lyttere af programmet har kontaktet hende med trusler.

- Vi har rettet henvendelse til ledelsen i Radio24syv for at gøre dem opmærksomme på de konsekvenser satiren har haft for Amalie Have.

- De ønsker ikke at gøre noget ved det, så nu formidler vi kontakt til en advokat, siger Trine Christensen.

Efter klagen har flere undret sig over, herunder chefredaktør på Radio24syv, at Amnesty gik ind i sagen, når organisationen har ytringsfrihed som en af deres mærkesager.

Men den sammenhæng afviser Amnesty.

- Det har ikke noget med ytringsfrihed eller satire at gøre. Omfanget blev så voldsomt med så mange opkald over så lang tid, at det er chikane, forklarer Trine Christensen.

Ifølge Amnesty har det medført, at Amalie Have ikke har kunnet sove om natten, og at hun har haft angstanfald.

"Den korte radioavis" har foretaget opkaldene til aktivisten Amalie Have, fordi hun har kritiseret Lukas Graham for at udgive en coverversion af den voldsanmeldte rapper XXXTentacions nummer "Sad".

Lukas Graham trak nummeret tilbage, efter Amalie Have opfordrede sine 86.000 følgere til at stille spørgsmål ved covernummeret.

Ifølge satireprogrammet var det dobbeltmoralsk, da Amalie Have selv har rappere på sin playliste, der også har været anmeldt for vold.

Radio24syv fortalte søndag til Jyllands-Posten, at de ikke ønsker at trække satiren tilbage, og chefredaktør på stationen Mads Brügger er uforstående over for klagen.

- Det kommer som et chok for mig, at Amnesty International, som jeg opfattede som at være garant for ytringsfrihed og presse, begynder at true et radioprogram med deres advokat og kræver, at indholdet trækkes tilbage, sagde Mads Brügger til Jyllands-Posten søndag.

/ritzau/