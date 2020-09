Amnesty: Samtykke-lov er historisk skridt på linje med fri abort

Regeringen og støttepartier præsenterede tirsdag voldtægtslov, der får ros i Amnesty International.

Amnesty International kalder det en "kæmpe sejr", at Danmark nu får en voldtægtslov, der bygger på samtykke.

- Samtykkeloven er en kæmpe sejr for ligestillingen. Den er sammenlignelig med, da vi fik fri abort. Det er stort, siger Helle Jacobsen, seniorrådgiver i Amnesty Internationals danske afdeling.

Regeringen og støttepartierne kunne tirsdag præsentere en aftale om en ny voldtægtslov baseret på samtykke.

Den vil betyde, at begge parter fremover skal give aktivt og frivilligt samtykke til seksuel aktivitet. Ellers vil der være tale om voldtægt.

- Det er noget, voldtægtsofre, kvindeorganisationer og Amnesty har kæmpet for i mange år. Det er en markant ændring, som vil medføre en kulturændring, siger Helle Jacobsen.

Spørgsmål: Vil den nye lov få størst effekt i retssale eller ude i samfundet?

- Det er svært at svare på, men jeg tror den vigtigste ændring bliver en holdningsændring, som både vil foregå inden for og uden for retssystemet.

- Forhåbentligt vil loven på lang sigt forebygge voldtægter, så vi får et mere sikkert og respektfuldt samfund for alle mennesker.

Det er dog ikke alle, der mener, at en samtykke-baseret voldtægtslov er det rigtige.

I februar fremlagde Straffelovrådet sin betænkning om en ny voldtægtsbestemmelse.

Her anbefalede 10 af rådets 11 medlemmer, at den nye lov skal basere sig på frivillighed frem for samtykke.

Det har regeringen og støttepartierne altså nu besluttet ikke at lytte til.

Og det er ifølge Helle Jacobsen helt rigtigt.

- Jeg tror, at når vi kigger tilbage på det her om ti år, så vil vi forstå, at det var en historisk beslutning, regeringen tog i dag, og det kommer til at betyde meget for ligestillingen i Danmark.

/ritzau/