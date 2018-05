Amnesty: Sex uden samtykke skal vurderes som voldtægt

Danmark skal kigge mod Sverige i kampen mod voldtægter, mener Amnesty, der ønsker lov om samtykke indført.

Hvis man skal have sex i Sverige, skal alle parter fremover udtrykkeligt sige ja, eller aktivt vise lyst til at deltage. Ellers er der tale om voldtægt.

Riksdagen i Sverige vedtog onsdag en lov, der kræver seksuelt samtykke, og ifølge menneskerettighedsorganisationen Amnesty sikrer det bedre retssikkerhed.

Helle Jacobsen, der er programleder for køn i organisationens danske afdeling, opfordrer Danmark til at følge svensk eksempel.

- Loven understreger, at alle mennesker har ret til at bestemme over deres egen krop og egen seksualitet. Den pålægger begge personer at sikre, at sex er frivilligt. Når sex ikke er frivilligt, er det voldtægt, siger hun.

I Danmark skal der tvang, vold, trusler eller et offer i en hjælpeløs tilstand til, før der kan dømmes for voldtægt.

Med ændringer står svenske voldtægtsofre ifølge Helle Jacobsen bedre, hvis sagen skal for retten.

- Nogle eksempler, vi har fra voldtægtssager i dag, er, at kvinden har grædt, men at manden alligevel ikke dømmes for voldtægt, fordi hun ikke har sagt fra eller kæmpet imod, siger hun.

- Med en samtykkebaseret voldtægtslovgivning vil man i stedet spørge: "Er det sandsynligt, at hun har givet samtykke, hvis hun sidder og græder".

Dansk politi modtog i 2016 791 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg, viser tal fra Det Kriminalpræventive Råd. Cirka 50 personer bliver årligt kendt skyldige i voldtægt.

Helle Jacobsen vurderer, at en lovændring vil føre til flere anmeldelser, fordi ofre ikke behøver at bevise fysisk vold, at der er sagt nej eller gjort modstand.

Hun mener dog ikke, at det betyder, at man fremover er skyldig i voldtægt indtil det modsatte er bevist.

- Det er bestemt ikke omvendt bevisførelse. Anklageren skal stadig bevise, at der har fundet en kriminel handling sted.

- De fleste mennesker ved godt, hvornår man har sikret sig, at det er frivilligt, siger Helle Jacobsen.

Organisationen håber, at loven fører til debat i gymnasier og på folkeskoler om voldtægt og samtykke.

/ritzau/