Amnestys generalsekretær i Danmark har sagt op

Trine Christensen forlader topposten i Amnesty Danmark efter fem år i spidsen for organisationen.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International skal have ny generalsekretær i Danmark.

Efter fem år på posten har Trine Christensen valgt at fratræde sin stilling.

Det skriver Amnesty International Danmark i en pressemeddelelse.

Trine Christensen begrunder opsigelsen med, at hun gerne vil have "ladet batterierne op" og bruge mere tid sammen med familien.

- Jeg har arbejdet meget i de forgangne fem år. Nok også mere end jeg burde. Nu trækker jeg stikket i et stykke tid, siger Trine Christensen i pressemeddelelsen.

Hun har arbejdet i organisationen i mere end 20 år - både i New York og i Danmark.

Fra 2013 til 2016 var hun vicegeneralsekretær, indtil hun overtog posten som øverste chef efter Lars Normann Jørgensen.

- Da jeg tiltrådte som generalsekretær for fem år siden, havde jeg et klart ønske om at udstikke en kurs, som handlede om, at vi skulle være stærke på nogle af de sager, som muligvis ville være tunge at løfte, men som ikke desto mindre var vigtige kampe at kæmpe.

- Samtykkeloven er et godt eksempel på dette, siger Trine Christensen.

Amnesty Danmarks hovedbestyrelse vil snarest konstituere en generalsekretær, der skal stå i spidsen for organisationen, indtil ansættelsesprocessen er afsluttet, lyder det i pressemeddelelsen.

Den danske afdeling af organisationen blev stiftet i 1964 og har over 70.000 betalende medlemmer.

/ritzau/