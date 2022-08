Amoralsk og historieløst: Viceborgmester vil fjerne mindesten, der ærer danskere, som døde i tysk tjeneste

Socialdemokratiet lovede det, da partiet gik til valg. Venstre førte også valgkamp på det. Og i dag, over tre år senere, sker det: Forhandlingerne til en tiårsplan for psykiatrien starter. I dag er også halvårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. Morgensamling skal også forbi en israelsk kirke, den japanske premierminister, en mindesten i Silkeborg og en afbrækket finger i Aalborg.



Men lad os starte på Christiansborg, hvor politikerne skal til at sætte sig ved forhandlingsbordet. Det skorter ikke med ambitioner for psykiatrien. Socialdemokratiet vil arbejde for, at flere unge med psykisk sygdom kan gennemføre en ungdomsuddannelse, siger sundhedsminister Magnus Heunicke til Politiken. De Radikale vil sidestille fysisk og psykisk sygdom, og Enhedslisten vil bruge 100 millioner kroner om året på forskning i psykiske sygdomme. Men valgrygterne svirrer, og formanden for organisationen Bedre Psykiatri frygter, at der går "Christiansborg-fnidder i den", fordi forhandlingerne starter tæt på et valg, skriver Ritzau.



Kristeligt Dagblad har denne sommer skrevet om den utilstrækkelige hjælp til pårørende til psykisk syge. Læs eller genlæs her.

Ukrainere forlader Kyiv på mærkedag

I dag er det et halvt år siden, at Rusland invaderede Ukraine, og at vi fik krig i Europa. Halvårsdagen falder sammen med Ukraines uafhængighedsdag. Almindeligvis ville ukrainerne gå ud i Kyivs gader for at fejre, men præsident Volodymyr Zelenskyj har nedlagt forbud mod offentlige fejringer, fordi han frygter, at store menneskemængder vil være et oplagt mål for Rusland. Flere ukrainere har forladt hovedstaden i frygt for angreb, skriver DR.



Men hvad er status på krigen efter et halvt år? Byer er blevet ødelagt, ni millioner har forladt landet, men krigen har også samlet ukrainerne og styrket opbakningen til Zelenskyj. Og en ukrainsk sejr er stadig sandsynligt, men den har lange udsigter, skriver Kristeligt Dagblad i dagens avis.

En af de 38.000 ukrainere, der nu bor i Danmark, er Tetiana Kovalenko. Hun kom til landet i marts fra Kharkiv og blev overrasket over den hjertevarme, hun mødte, skriver Kristeligt Dagblad. Læs interviewet her.

Japansk premierministers popularitet styrtdykker

Det er ikke alle regeringsledere, der kan være lige så populære som Zelenskyj. For Japans premierminister, Fumio Kishida, går meningsmålingerne den forkerte vej.



Da Japans tidligere premierminister Shinzo Abe denne sommer blev skudt, var motivet knyttet til hans bånd til Moon-bevægelsen, der blandt andet er kendt for sine massebryllupper. Og disse bånd til bevægelsen findes også hos Fumio Kishida og hans partifæller, skriver The Guardian. Den oplysning har fået Kishidas popularitet til at dykke fra 52 procents opbakning til 32 procent, og nu opfordrer han partimedlemmer til at kappe deres bånd til bevægelsen.

Stift fordømmer israelsk militærs ransagning af kirke

En kirke i Ramallah på Vestbredden fik sig en ubehagelig overraskelse, da israelske styrker i sidste uge ransagede kirken klokken tre om natten. De israelske styrker skød omkring sig, bankede på dørene og smadrede hoveddøren. Stiftet i Jerusalem har siden fordømt hændelsen og kaldt den for "en terroristisk handling", skriver Church Times.

De israelske styrkers mål var en palæstinensisk NGO, som har kontorer på kirkens grund, og som af Israel er blevet registreret som en terrororganisation - hvilket tidligere har udløst kritik fra FN's højkommissær for menneskerettigheder.

Borgmester i Silkeborg vil fjerne mindesten

I Silkeborg står en mindesten, der er genstand for meget diskussion. Den blev opført i 1971 til ære for nogle af de danskere, der faldt i Anden Verdenskrig - i tysk tjeneste. Og den vil Silkeborgs viceborgmester gerne have fjernet, skriver TV 2.

"Jeg synes ikke, at vi i vores kommune skal have en mindesten for folk, der kæmpede på tyskernes side. Jeg synes ikke, det er i orden, hverken moralsk eller historisk," siger han til TV 2. Viceborgmesteren har fremlagt forslaget om at få fjernet stenen for Økonomiudvalget mandag.

Tyv lægger finger i postkassen

Morgensamling slutter i Aalborg, hvor en tyv havde fået dårlig samvittighed - eller måske bare var bange for at blive fanget.



Mandag morgen opdagede kunstmuseet Kunsten i Aalborg, at fingeren manglede på marmorskulpturen Store Rosa. På videoovervågningen kunne man se gerningsmanden knække fingeren af, tage den i baglommen og forlade pladsen i en taxa.



Museet gav gerningsmanden frit lejde til at aflevere fingeren tilbage, før politiet ville gå ind i sagen. Og klokken 15.30 i går lå den forsvundne finger sørme i postkassen.