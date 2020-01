Anbragte småbørn klarer sig bedre end anbragte teenagere

En analyse fra Social- og Indenrigsministeriet viser, at sent anbragte børn får kortere uddannelse.

Børn og unge, der for første gang anbringes, når de er 15-17 år, klarer sig på flere områder dårligere end tidligt anbragte børn.

Sådan lyder konklusionen i analysen "Tidligere anbragte som unge voksne", som Social- og Indenrigsministeriet står bag.

Her analyserer ministeriet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, hvordan tidligere anbragte, der i 2018 var mellem 25 og 29 år, klarer sig senere i livet.

Blandt dem, der blev anbragt første gang, da de var 15-17 år, har 63 procent grundskolen som højest fuldførte uddannelse, når de er 25-29 år.

Den tilsvarende andel blandt dem, som blev anbragt første gang som 0-2-årige, ligger på 52 procent.

Ministeriets egen analyse viser ifølge social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), at der skal sættes tidligt ind, når det handler om anbringelser.

- Gør vi det, lider børnene mindre skade og kan klare sig bedre i livet.

- Omvendt kan det have store omkostninger, hvis vi forsøger at trække en anbringelse unødigt ud, lyder det fra ministeren i en pressemeddelelse.

Analysen viser, at flere sent anbragte også slås mere med kontanthjælp, kriminalitet og stofmisbrug.

Af dem, som blev anbragt første gang som 0-5-årige, har 5-6 procent været i behandling for stofmisbrug i årene 2016-2018.

I samme periode har omkring 8 procent af dem, der blev anbragt som 12-17-årige, været i behandling for stofmisbrug.

Ministeriet påpeger, at det ikke direkte ud fra analysen kan konkluderes, at det kun er tidspunktet for anbringelse, som er afgørende for, hvordan barnet klarer sig.

