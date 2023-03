Analyse: Flere unge ligger søvnløse på grund af presset privatøkonomi

De stigende priser æder sig igennem en stor del af unge menneskers allerede relativt små privatøkonomier, og problemet er nu så stort, at hver femte person mellem 18 og 30 år svarer, at de ligger søvnløse mindst én gang om ugen over økonomien. For nogle sker det hver dag.

Det viser en undersøgelse, som Finans Danmark, pengeinstitutternes interesseorganisation, har lavet.

Niels Arne Dam, Finans Danmarks cheføkonom, minder i en pressemeddelelse om, at "mange unge har en lav indkomst".

- Derfor æder prisstigningerne hurtigt en stor del af deres budget. Og det betyder, at de har fået langt sværere ved at få pengene til at slå til, fortsætter han i pressemeddelelsen.

I undersøgelsen fra Finans Danmark svarer 30 procent af de adspurgte i aldersgruppen desuden, at de har svært ved at få privatøkonomien til at hænge sammen.

- Mange har ikke bare problemer. Økonomien hænger simpelthen ikke sammen for dem, siger Niels Arne Dam.

