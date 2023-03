Analyse: I 2030 vil mangle yderligere 40.000 i sundhedssektoren

En analyse fra Lægeforeningen viser, at der i 2030 kommer til at mangle yderligere 40.000 personer på hospitaler, i almen praksis og i den kommunale sundhedssektor.

Analysen beskrives som "en mekanisk fremskrivning", uden at dette er uddybet.

Men analysen leder Lægeforeningen til den konklusion, at det bliver umuligt at ansætte sig ud af problemet. I stedet må der skæres opgaver fra, lyder det.

Samme konklusion når sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet.

Hver kommer de med deres bud på, hvordan ressourcer kan fordeles mere målrettet.

Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke, peger over for Berlingske på, at eksempelvis operationssygeplejersker skal prioriteres til behandling af patienter med livstruende sygdomme såsom kræftpatienter.

Det skal ifølge hende ske på bekostning af mindre akutte grupper.

Derfor ønsker Camilla Rathcke at ændre behandlingsgarantien, så patienter med ikke-akutte sygdom ikke har ret til at blive behandlet lige så hurtigt som dem med akutte sygdomme.

Kjeld Møller Pedersen siger til Berlingske, at man bør se på, hvordan man kan få folk til at gå mindre til deres praktiserende læge.

Han peger også på, at man måske skal se på behandlinger, hvor der i en række tilfælde har vist sig ikke at være nogen effekt.

Ifølge Berlingske var der i 2021 ansat omkring 107.000 på hospitalerne, 140.000 i kommunerne og godt 17.000 i almen praksis og specialpraksis.

