Analytiker: Brutalt signal til pirater er en succes i sig selv

Fregatten Esbern Snares piratmission er ikke nødvendigvis slået fejl, selv om Danmark nu står med store juridiske udfordringer.

Det mener Lars Bangert Struwe, der er generalsekretær i tænketanken Atlantsammenslutningen.

- Vi skal lige huske det meget interessante i det her - nemlig at vi rent faktisk har jaget en vis skræk i livet på nogle af piraterne, siger han.

24. november sidste år endte en båd med formodede pirater i skududveksling med soldater fra det danske skib.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fire formodede pirater blev dræbt, yderligere en menes at være faldet over bord, mens fire blev tilbageholdt.

Af de fire tilbageholdte er tre denne uge blevet løsladt til søs, da Danmark ikke har udleveringsaftaler med lande ved Guineabugten ud for Afrikas vestkyst.

Den fjerde er blevet fløjet til Danmark på grund af sine skader, selv om den danske regering helst havde undgået det.

Han er sigtet for forsøg på manddrab på danske soldater og blev fredag varetægtsfængslet, men nægter sig skyldig.

Lars Bangert Struwe kan ikke umiddelbart erindre, at Danmark i nyere tid har retsforfulgt pirater på dansk jord og kalder situation "usædvanlig".

Men det juridiske grundlag for missionen har flere ligheder med det, der var, da Danmark i 2008 begyndte en lignende mission ud for Østafrika for at modvirke piratangreb, påpeger han.

I den første tid dengang manglede også udleveringsaftaler med en række lande, forklarer generalsekretæren.

- Tingene minder meget om hinanden, men vi har den store forskel fra dengang til nu, at Somalia ikke fungerede som stat, og det betød, at FN kunne gå ind og spille en afgørende rolle ved at lave en række resolutioner, forklarer han.

- Det store problem lige nu er, at vi ikke har det store FN-system til at komme med ind og legitimere tingene, fortsætter han.

Ud af i alt 286 formodede pirater, som Danmark i perioden fra 2008 til 2012 tilbageholdt ved Afrikas Horn, blev kun 41 sendt videre til retsforfølgelse i andre lande. Det skrev flere medier dengang på baggrund af en opgørelse fra Søværnets Operative Kommando.

Den nuværende sag på dansk jord er i øvrigt ikke enestående i europæisk sammenhæng. Blandt andet har Tyskland og Holland tidligere ført sager mod pirater og formodede pirater.

/ritzau/