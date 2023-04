Analytiker: Dårlige vilkår får unge til at fravælge Forsvaret

Der skal endnu mere fokus på at rekruttere unge til Forsvaret, og så skal de menige soldater, der vælger Forsvaret til, i højere grad have lyst til at blive.

Det siger Hans Peter Michaelsen, der er uafhængig forsvarsanalytiker.

- Det gælder om at få flere unge i uniform. Og så skal der fokus på rekruttering og fastholdelse.

- En af mulighederne er at uddanne flere værnepligtige og så have dem i en kortere årrække - gerne så de tager nogle års kontrakt, siger han.

Spørgsmålet om arbejdsvilkår og løn fylder dog også meget for mange unge.

- Der er kamp om de unge mennesker ude på det danske arbejdsmarked, og der bliver vilkårene, som vi i dag byder de unge soldater, simpelthen for dårlige, for at Forsvaret kan konkurrere med det, de kan få andre steder.

- Og så vælger de Forsvaret fra, siger han.

I 2022 var der flere officerer og befalingsmænd end menige soldater i Forsvaret.

Det viser tal, som Berlingske har fået aktindsigt i hos Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS).

I alt var der 6432 menige soldater mod 6877 officerer og befalingsmænd. I det nuværende forsvarsforlig fra 2018 var det ellers ifølge avisen målet, at fordelingen skulle være omvendt.

Ifølge Hans Peter Michaelsen er den stigende gennemsnitsalder særligt et problem, fordi Forsvaret har brug for unge soldater i god form.

- Soldater skal også være fysisk stærke, når man skal være infanterist. Kampsoldater løber nemlig rundt med rigtig meget udstyr og lignende. Så især her har du brug for en yngre personel-struktur, siger han.

Gennemsnitstiden i uniform for unge soldater er under to år, siger Hans Peter Michaelsen. Og det er for kort tid, mener han.

- Det er en stor udskiftning, og der mangler rigtig mange, og så er der ikke plads til, at dygtige, unge folk fosser ud af Forsvaret inden for kort tid, siger han.

