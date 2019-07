Analytiker: Der vil vente farlig mission i Hormuzstrædet

Et dansk krigsskib skal være klar til ildkamp, hvis det sendes til Hormuzstrædet, vurderer analytiker.

Det vil være en mission, der er forbundet med farer og risiko for ildkamp, hvis Danmark vælger at deltage i en flådemission i det uroprægede Hormuzstrædet.

Det vurderer Anders Puck Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

Fredag annoncerede regeringen, at den er positivt indstillet over for at støtte en flådemission, der skal beskytte skibe i området.

- Umiddelbart vil det være en rimelig farlig opgave - også fordi det er så anspændt en situation i Hormuzstrædet. Men Søværnet er jo forberedt på opgaven og trænet i at tage højde for de farer, der er, siger Anders Puck Nielsen.

Det er Storbritannien, der har foreslået en europæisk alliance for at beskytte skibe, der sejler gennem strædet.

Forslaget kom, efter at en olietanker under britisk flag blev tilbageholdt af Iran i sidste uge.

Hvis Danmark ender med at deltage i en mission i Hormuzstrædet, vil det ifølge Anders Puck Nielsen formentlig blive i form af en eller flere af Søværnets fregatter.

- Det vil blive en form for linedans i forhold til de iranske skibe. De skal være myndige og afvise dem, hvis de kommer, og samtidig forsøge at undgå en eskalering af situationen.

- At eskortere handelsskibe er selvfølgelig forbundet med nogle farer, hvis Iran beslutter sig for at prøve nogle grænser af og rent faktisk prøve at tage et af handelsskibene, siger Anders Puck Nielsen.

- Frygten er jo, at man ender i ildkamp med iranske sikkerhedsstyrker. Men samtidig skal man også være parat til at vise, at man mener det alvorligt, hvis Iran prøver nogle grænser af.

Selv om den danske flåde har deltaget i en række overvågnings- og eskorteringsopgaver, så mindes Anders Puck Nielsen ikke et dansk flådebidrag præcis som det, der vil vente Søværnet i Hormuzstrædet.

- På sin vis er det en normal opgave for en fregat at beskytte andre skibe. Vi har tidligere beskyttet handelsskibe mod pirater, men jeg kan ikke huske, at Danmark har deltaget i en mission, hvor det er var et land, der udgjorde truslen, og det gør jo opgaven speciel, siger han.

