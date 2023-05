Analytiker: Erdogan gør tyrkere i Danmark stolte og får deres stemme

62 procent af de tyrkiske stemmer i Danmark gik til Tyrkiets siddende præsident, Recep Tayyip Erdogan, under søndagens anden og afgørende runde af præsidentvalget.

Det er ikke overraskende, mener Jakob Lindgaard, der er senioranalytiker med fokus på Tyrkiet hos Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

- Igennem årene har der været et flertal for Erdogan i Danmark, så det er der ikke noget nyt i. Man kan måske være overrasket over, at han fik 58 procent første runde og 62 procent i anden runde.

Erdogans modstander søndag, Kemal Kilicdaroglu, har fået cirka den samme andel stemmer i de to valgrunder.

I den første runde fik Kilicdaroglu 39,69 procent af de tyrkiske stemmer i Danmark. I den anden valgrunde lå andelen på 37,94 procent.

Jakob Lindgaard peger på flere årsager til Erdogans popularitet blandt de tyrkiske vælgere i Danmark.

- Han har givet mange folk af tyrkisk herkomst i Danmark en form for ære, værdighed og stolthed over det Tyrkiet, han har skabt. Det var et økonomisk vidunder i mange år, efter at han kom til.

Derudover mener senioranalytikeren, at Erdogans støtte til den muslimske identitet også har givet ham rygvind.

Ifølge Jakob Lindgaard spiller loyalitet også en rolle.

- Du tilhører enten den ene eller den anden gruppe i Tyrkiet. Når man tilhører den gruppe, som stemmer på Erdogan, så bliver man ved med det.

Desuden mener Jakob Lidegaard, at Erdogans kritik af Vesten også har været med til at gøre ham populær mange steder.

- Han tør tale Vesten lidt imod. Han repræsenterer en form for kritik af Vesten, som mange måske går rundt og føler. Han tør at gå imod nogle af de ting, som Vesten står for.

