Analytiker: Indlagt pirat kan bruges til at forhandle

En såret formodet pirat, der indtil søndag opholdt sig på fregatten "Esbern Snare", blev ifølge Forsvaret søndag bragt til et hospital i Ghana.

Spørger man Lars Bangert Struwe, der er generalsekretær i tænketanken Atlantsammenslutningen, er det et skridt i den rigtige retning, hvis man ikke ønsker, at de formodede pirater bliver sendt til Danmark.

- Det er muligt, at man kan bruge dette til at forhandle om, hvad man så gør med piraterne, der fortsat er om bord på "Esbern Snare".

- De fleste troede ikke, at man kunne udlevere nogen af piraterne til Ghana. Nu er det så sket, og det betyder, at der må være lavet en aftale, siger han.

Den formodede pirat har tidligere fået amputeret sit ben af dansk personale på "Esbern Snare". Han er blandt fire formodede pirater, der er varetægtsfængslet in absentia - altså uden at være til stede.

Ifølge anklagemyndighedens sigtelse angreb de den 24. november danske soldater, som var om bord på en mindre båd, i Guineabugten.

Angrebet fik de danske styrker til at åbne ild. Fire formodede pirater blev dræbt, og det menes, at yderligere en formodet pirat er faldet over bord, mens fire andre blev tilbageholdt.

Det er endnu uvist, hvad der skal ske med de formodede pirater.

- Hvis vi hører på politikerne, så er ønskescenariet, at piraterne bliver retsforfulgt lokalt, så man ikke skal tage piraterne med hjem til Danmark, siger Lars Bangert Struwe.

- Men i forbindelse med tilfangetagelse af pirater i Guineabugten er det ikke før sket, at der er faldet en aftale på plads om udlevering, siger han.

Om de skal udleveres afhænger også af, hvad anklagemyndigheden når frem til i tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (Søik) har ikke ønsket at kommentere sagen.

/ritzau/