Analytiker: Regering er tvunget til at sluge undersøgelse af FE

Når der er flertal for at undersøge FE-sagen, kan regeringen lige så godt spille med, mener Erik Holstein.

Socialdemokratiet er blevet presset til at acceptere en hurtig undersøgelse af sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Det mener politisk analytiker Erik Holstein fra Altinget, da regeringen er gået med til, at sagen undersøges sideløbende med straffesagen mod den hjemsendte og tiltalte spionchef Lars Findsen.

- Det er vigtigt for regeringen, at den ikke kommer til at bestyrke billedet af en magtfuldkommen regering, der ikke kan holde til at blive kigget efter i kortene, siger Holstein.

- Når flertallet alligevel er der, kan man lige så godt spille med, uddyber han.

Torsdag udgav Lars Findsen uden varsel en bog, som satte gang i sagen på ny under valgkampen.

Blå blok krævede straks en undersøgelse. Det ville regeringens støttepartier først vente med eventuelt at se på til efter retssagen mod Findsen, der er tiltalt for at lække statshemmeligheder.

Fredag præciserede De Radikale og Enhedslisten samt regeringen en efter en. De var nu klar til en undersøgelse efter et valg.

Men undersøgelsen måtte ikke påvirke retssagen, lød det fra regeringen.

- Det er klart, at det skal ske, efter at straffesagen er afgjort ved domstolene. Så domstolene kan få lov at lave deres arbejde fuldstændig uden politisk indblanding, sagde justitsminister Mattias Tesfaye (S).

Mandag lød det så fra Enhedslisten og siden De Radikale, at sagen kan undersøges sideløbende med retssagen.

Det støtter regeringen nu, for den har ikke noget valg ifølge Holstein.

- De har ikke noget valg, når der er flertal uden om regeringen. Så vil det være omsonst at sige, at det vil de ikke have undersøgt. Det kan de kun tabe på. Det vil understøtte billedet af, at de vil dække over tingene, siger analytikeren.

Foreløbig er partierne tilbageholdne med at sige, hvad der nøjagtigt skal undersøges i sagen, der er højspændt såvel juridisk som politisk.

I bogen bliver det beskrevet, hvordan den daværende forsvarsminister, Trine Bramsen (S), håndterede hjemsendelsen af Findsen og en del af ledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Det har skabt tvivl om, hvorvidt hjemsendelsen var politisk motiveret.

Han beskylder også Politiets Efterretningstjeneste for at tilbyde ham en aftale om at undgå varetægtsfængsling, hvis han samarbejdede. Det er i strid med retsplejeloven.

Det sidste har PET afvist, men tjenesten nævner ikke, om der blev fremsat et tilbud.

Sagen kan trække ud i årevis.

- Der er ingen tvivl om, at regeringen helst havde været det foruden. I minksagen var det åbenlyst, at regeringen have begået fejl, men det er der ikke indtil videre noget, der tyder på her. Alt efter hvordan Trine Bramsens udtalelser skal tolkes.

- Juryen er stadig ude, det er ikke sikkert, at det er en så dårlig sag, som de blå forestiller sig, siger Holstein.

/ritzau/