Analytiker: SF havde bestemt ikke regnet med bededagssvirp fra FH

Den ellers gode stemning mellem SF og fagbevægelsen på partiets landsmøde lørdag fik også en ridse i lakken.

Det vurderer Erik Holstein, politisk analytiker hos Altinget.

Under sin tale sendte formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard, en stikpille til SF og formand Pia Olsen Dyhr.

Lizette Risgaard mente ikke, at SF's ord og handling fulgtes ad, da partiet trods dunder mod afskaffelsen af store bededag ikke var for en folkeafstemning om helligdagen.

- Det havde de (SF, red.) bestemt ikke regnet med. Det var helt tydeligt. Det var en streg i regningen, siger Erik Holstein.

- Det skulle være en markering af, at nu stod SF også stærkt i fagbevægelsen og havde fået et helt anderledes godt forhold til fagbevægelsen, der nu lagde afstand til Socialdemokratiet.

Fagbossen indledte ellers sin tale med at sige tak til SF for kampen mod afskaffelsen af store bededag.

Men så henvendte Lizette Risgaard sig til Pia Olsen Dyhr.

- Her er det så, at jeg er nødt til at sige lidt til Pia også. For hvordan var det nu, du lige sagde for et øjeblik siden? Ord og handling skal gerne følges ad.

Herefter nævnte hun, hvordan otte oppositionspartier sendte et brev til regeringen med kritik af planen om at afskaffe helligdagen.

Partierne ville have regeringen til at droppe idéen indtil efter et folketingsvalg, og dermed lagde de op til, at det kunne føre til en folkeafstemning ifølge FH-formanden.

- Men jeg må konstatere, at det blev så ved det brev. Der var ikke så meget kamp for de 60 mandater (der skal til for at kræve en folkeafstemning, red.) efterfølgende, sagde Lizette Risgaard.

Erik Holstein kalder det dog en "klog" beslutning af SF at invitere ikke bare Lizette Risgaard, men også formændene for FOA, HK og 3F.

- Fordi man har underprioriteret det område noget i nogle år. Man har satset på basis – klima, børn og unges vilkår. Det var meget klogt, hvor man i en periode var nede i sækken og skulle have kernevælgerne tilbage.

- Nu appellerer man til en større vælgergruppe og en del socialdemokratiske vælgere. Der er det vigtigt at de knytter en tættere kontakt til fagbevægelsen, siger Erik Holstein.

/ritzau/