Analytiker: SF kæmper for at finde position på venstrefløjen

Fem pejlemærker skal sætte retningen for SF. Senere skal de ifølge planen udmøntes i mere konkrete krav.

Klimakampen, bekæmpelse af ulighed, en ro på-reform, globalt udsyn og et styrket demokrati.

Sådan lyder SF's fem pejlemærker, der bliver afgørende for, om SF skal i regering, bliver støtteparti eller oppositionsparti ved en eventuel rød sejr ved folketingsvalget, der skal komme senest til sommer næste år.

De brede mærkesager tyder på, at SF er et parti, der kæmper med at finde sin position på venstrefløjen, lyder det fra Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen.

- Pejlemærkerne udstiller SF’s vanskelige position, hvor man på den ene side anklager Enhedslisten og Alternativet for at så tvivl om, hvorvidt der overhovedet kan komme et regeringsskifte, fordi de har røde linjer og stiller krav, siger hun.

- På den anden side vil man ikke lægge sig så tæt på Socialdemokratiet, som man har gjort førhen, og derfor ender man med en mellemvare.

De fem mærkesager blev fremhævet i formand Pia Olsen Dyhrs tale ved landsmødet i Kolding Lørdag.

Planen er, at pejlemærkerne drøftes på landsmødet, før de på partiets sommergruppemøde efter sommerferien skal blive til fem mere konkrete krav.

I deres nuværende form er de meget blødt formuleret, mener Jyllands-Postens analytiker.

- Man kan også lave ikke-testen på pejlemærkerne. Det ville være overraskende, hvis Pia Olsen Dyhr pludselig ikke gik ind for at kæmpe for klimaet eller bekæmpe ulighed, siger hun.

- Overskrifterne virker skræddersyede til at tale til baglandet i dag, mere end det er noget, der får realpolitiske konsekvenser efter et muligt regeringsskifte.

På andre områder end pejlemærkerne melder partiet dog mere klart ud.

- De har også kravet om at afskaffe kontanthjælpsloftet. Det er jo et ultimativt krav, hvor man sætter noget på spil, siger Marchen Neel Gjertsen.

SF'erne ligger stabilt i meningsmålingerne på fem procent, havde et pænt kommunalvalg og har haft en lille medlemsfremgang.

I sin tale til landsmødet fremhævede Pia Olsen Dyhr, at pejlemærkerne ikke skal tolkes sådan, at SF lægger sig fladt ned i et eventuelt regeringssamarbejde eller som støtteparti.

- Betyder det så, at vi udskriver en blankocheck til Socialdemokraterne? Nej. Vi vil stille konkrete krav til den førte politik og kæmpe for at få de afgørende mandater for konkrete fremskridt. Vi kommer ikke til at blåstemple, at der laves lyseblå politik med de blå, siger Pia Olsen Dyhr.

Enhedslisten har arbejdet med røde linjer for, hvornår partiet vil støtte Mette Frederiksen (S) som statsminister, og Alternativet har arbejdet med grønne.

