Analytiker: Stephensen kan ikke overleve kombination af anklager

Med de seneste anklager mod folketingsmedlem Jon Stephensen har Erik Holstein, politisk analytiker på Altinget, svært ved at se "nogen redning" for Moderaternes kulturordfører.

Han mener derfor, at det er et spørgsmål om tid, før Jon Stephensen må forlade Moderaterne eller både partiet og Folketinget.

- Det kan ikke være anderledes. Kombinationen af en anklage for dokumentfalsk og så en anklage om ekstrem dårlig ledelse kombineret med noget MeToo - den kombination kan jeg ikke se, han kan overleve.

- Min vurdering er, at han er færdig, siger Erik Holstein.

Nye anklager mod Jon Stephensen dukkede op tirsdag. En række tidligere kolleger fortalte til TV 2, hvordan Jon Stephensen som teaterchef i flere sammenhænge har overskredet deres grænser.

Jon Stephensen gav onsdag på Facebook en "uforbeholden undskyldning" til skuespillere og ansatte, som har oplevet hans adfærd som grænseoverskridende.

Kort efter udtalte formand for Moderaterne, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, sig om sagen.

Han synes ikke, at det ser godt ud for sin partifælle.

- Det ser slet ikke godt ud. Det må Jon Stephensen selv stå på mål for og tage ansvar for, sagde Løkke blandt andet til flere medier.

Ifølge Erik Holstein er det "tydeligt, at Løkke gerne vil holde alle muligheder åbne" i forhold til Jon Stephensens fremtid.

- Den melding markerer, at Løkke er blevet mere betænkelig, og at han netop godt kan finde på på et tidspunkt at sige, at det her går ikke, siger han.

I slutningen af februar lød det eksempelvis fra Lars Løkke, at han havde "100 procent tillid" til Jon Stephensen.

Men bolden er i sidste ende på Stephensens banehalvdel. Ingen kan tvinge ham til at nedlægge sit mandat i Folketinget - heller ikke, hvis Moderaterne i sidste ende skulle ekskludere ham.

- Det bedste for Løkke og regeringen vil nu være, at Jon Stephensen tager samme konsekvens som Kristian Klarskov (der nedlagde sit mandat for Moderaterne i november, red), siger Erik Holstein.

- Det vil være det bedste, at han sagde, at jeg er blevet for stor en belastning for mit parti, og nu nedlægger jeg mit mandat. Men det er langt fra sikkert, at han gør det.

