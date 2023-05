Analytiker: Uklart om flere værnepligtige vil give flere soldater

Regeringen lægger op til at øge antallet af værnepligtige og udvide værnepligten med sit udspil til et nyt forsvarsforlig.

Professor og leder af Center for Militære Studier på Københavns Universitet Kristian Søby Kristensen siger til Dagbladet Information, at en udvidet værnepligt kan give folk bedre muligheder for at fortsætte som soldat.

Men han kender ikke til data, der peger på, at flere værnepligtige kan føre til flere fastansatte i Forsvaret.

- Så længe situationen er så sløj både i forhold til, hvor mange stillinger der bliver besat, og i forhold til fastholdelse, så er første skridt at få lagt planer, der stopper blødningen ved at gøre det mere attraktivt at blive i Forsvaret, siger han til mediet.

Forsvarets fagforeninger har tidligere vurderet over for Berlingske, at nogle mindre enheder mangler op mod 50 procent af deres mandskab.

Jens Wenzel Kristoffersen, orlogskaptajn og militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, siger til Jyllands-Posten, at det er begrænset, hvor mange værnepligtige, der er plads til.

I 2022 var der 4616 værnepligtige. Ifølge Jens Wenzel Kristoffersen kan Forsvaret, som det er nu ikke tage flere end 6000. Der er ikke plads på kasernerne, siger han til Jyllands-Posten.

- Om det er nok, er svært at svare på, tilføjer han over for avisen.

Det afhænger af, hvad politikerne vil bruge de værnepligtige til, siger han.

Han vurderer, at hvis de skal frigøre uddannede soldater til deres rigtige opgaver, kunne det give mening at øge antallet af værnepligtige hos Beredskabsstyrelsen.

Skal de være kampsoldater, ville det give mere mening, at flere fik en grunduddannelse på 12 måneder frem for at være værnepligtige, siger han.

I dag er langt flere værnepligtige i hæren frem for Beredskabsstyrelsen, skriver Jyllands-Posten.

Det kom ikke frem, hvor mange flere værnepligtige regeringen vil have, eller hvor længe de skal tjene, ved præsentationen tirsdag.

/ritzau/