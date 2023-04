Analytiker venter stigende elpriser efter tysk farvel til atomkraft

Det tyske farvel til atomkraftværker kommer til at påvirke elpriserne i flere nabolande, også Danmark.

Det vurderer energianalytiker Kristian Rune Poulsen fra energisektorens brancheforening, Green Power Denmark.

- Vi handler rigtig meget energi på tværs af grænserne. Og når der bliver mindre billig energi til rådighed, skal der bruges mere af den dyre energi.

- Det vil alt andet lige betyde højere elpriser. Men det er formentlig ikke noget, du vil kunne aflæse fra den ene dag til den anden, siger han.

Det tyske stop for atomkraftværker blev besluttet allerede i 2002.

Værkerne er gradvist blevet sløjfet, og lørdag lukker de sidste tre atomkraftværker.

- Atomkraftværker, der er bygget og betalt, leverer rigtig billig energi.

- Når de ikke er der længere, skal man trække på de dyrere kraftværker. Det betyder højere priser for forbrugerne, siger Kristian Rune Poulsen.

Prisstigningen på strøm vil ifølge energianalytikeren vare ved, indtil tyskerne får udbygget tilstrækkeligt med grønne energikilder til at erstatte atomkraften.

Lukning af atomkraftværkerne betyder, at tyskerne står med et stort behov for at importere strøm fra andre lande, blandt andet fra Danmark.

- Tyskland er gået fra en status som hele Europas kraftværk, der leverede overskydende energi til nabolandene, til nu i højere grad at være afhængig af nabolandene, siger Kristian Rune Poulsen.

Det betyder gode muligheder for at afsætte endnu mere grøn strøm fra Danmark til nabolandet mod syd.

- Det er jo en gylden mulighed for Danmark for at komme ind og blive det nye grønne kraftværk i Europa med alle vores havarealer, hvor vi kan stille havvindmøller op, siger Kristian Rune Poulsen.

/ritzau/