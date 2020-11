Anbefaling i september om isolation af minkansatte strandede

To måneder før Mette Frederiksen lukkede Nordjylland ned, anbefalede SSI social isolation af minkansatte.

Allerede i september anbefalede Kåre Mølbak, der er faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI), at ansatte på minkfarme og medlemmer af deres husstande isolerede sig socialt.

Det skulle være med til at forhindre voldsomme restriktioner i efteråret som følge af udbrud af coronavirus på minkfarme.

Sådan lød anbefalingen fra Kåre Mølbak i september i en mail til flere kolleger fra SSI og Københavns Universitet. Mailen blev siden delt med Sundhedsstyrelsen.

Det viser dokumenter, som Politiken og netmediet Nordtinget, som skriver om Nordjylland, er i besiddelse af.

Anbefalingen fra Kåre Mølbak kom, efter at Fødevarestyrelsen havde bedt Sunhedsstyrelsen og SSI om input til et notat.

Notatet skulle klæde fødevareminister Mogens Jensen (S) på til håndteringen af smitteudbrud blandt mink.

Anbefalingen fra Kåre Mølbak om social isolation af minkansatte blev dog ikke fulgt.

Og under to måneder senere lukkede statsminister Mette Frederiksen (S) Nordjylland ned.

Hverken SSI-direktør Kåre Mølbak eller fødevareministeren har ønsket at kommentere, hvorvidt anbefalingen har været forelagt regeringen enten mundtligt eller skrifteligt.

Kåre Mølbak skriver i en sms til Politiken, at han tror, "at den druknede blandt alt muligt andet for at være ærlig".

Han tilføjer, at advarslen blev sendt, fordi "vi var bekymrede over den stigende smitte i samfundet med minkvarianter".

Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, mener, at det kunne have skabt en mindre kaotisk situation, hvis man havde fulgt anbefalingen i september.

- Det kunne efter min vurdering have dæmpet ilden så meget, at der havde været plads til at lave en blødere landing. Jeg tror, konklusionen i sidste ende var blevet den samme, siger han til Politiken.

- Minkavl i den her sammenhæng er et risikabelt foretagende. Men man kunne måske have landet den i første omgang ved at pelse raske dyr og sætte produktionen på standby.

/ritzau/