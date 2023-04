Anbefaling om at begrænse økologiske æg til yngre børn fjernes

Forældre anbefales ikke længere at sætte restriktioner på de yngre børns indtag af økologiske æg.

Det er nemlig lykkedes at nedbringe indholdet af de giftige PFAS-stoffer, der blev fundet i for høje mængder i økologiske æg i slutningen af januar.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse onsdag på baggrund af en ny analyse af PFAS-indholdet i æggene.

DTU Fødevareinstituttet vurderede tilbage i januar, at PFAS-stofferne var blevet overført gennem det fiskemel, der indgik i foderet til hønsene.

Umiddelbart efter fundet af de forhøjede niveauer af PFAS-stoffer, valgte ægproducenterne at fjerne fiskemel fra foderet.

Og det har virket, viser de nye analyser.

Da mængden af PFAS i økologiske æg igen blev undersøgt fra ti forskellige producenter, blev der i otte prøver ikke påvist PFAS. I to prøver blev der fundet PFAS, men niveauet lå langt under grænseværdien.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeriminister Jacob Jensen (V) glæder sig over, at det hurtigt er lykkes at nedbringe mængden af PFAS i æggene.

- Det er vigtigt, at vi kan spise de ting, der er i køledisken med god samvittighed og fødevaresikkerhed, siger han.

Han fortæller, at regeringen med miljøminister Magnus Heunicke (S) i spidsen arbejder på en samlet håndtering af de giftige stoffer.

Fødevareministeren skal den kommende uge til et rådsmøde i EU-regi, hvor han har sat lavere grænseværdierne for PFAS i fødevarer på dagsordenen.

- PFAS i fødevarer kan desværre ikke helt undgås, fordi der er tale om en baggrundsforurening, som man så det med fiskemelet.

- Derfor er det også vigtigt, at det kommer på dagsordenen i EU-regi. Jeg tror, at vi skal den vej for at løse det, siger han.

PFAS er det overordnede navn for tusindvis af menneskeskabte, kemiske fluorstoffer, som er blevet brugt i en lang række industrier og produkter. De bliver også kaldt "evighedskemikalier", fordi de er meget svære at nedbryde.

Stofferne er mistænkt for at føre til en lang række forskellige sygdomme. Det er blandt andet leverskader, kræft og fertilitetsproblemer.

/ritzau/