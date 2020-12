Antallet af indlagte stiger fortsat til nyt rekordniveau

Der er snart lige så mange coronapatienter på intensiv, som da det toppede i foråret.

Det seneste døgn er det samlede antal coronaindlagte steget med 26 personer, så der nu er indlagt i alt 926 coronapatienter på landets hospitaler.

Det er det højeste under hele epidemien. Det fremgår af tal fra Statens Serum Institut (SSI), som onsdag har offentliggjort sin daglige opdatering.

Ud af de 926 indlagte patienter er 136 af dem indlagt på en intensivafdeling. Og af dem får 87 hjælp fra en respirator.

Dermed begynder tallene at være på niveau med foråret, hvor der, da det stod værst til, var 153 intensivpatienter.

Det seneste døgn er der fundet 2783 nye tilfælde med coronasmitte i 108.942 prøver.

Baseret på antallet af prøver og positive test er det 2,55 procent af prøverne, der har været positive. Det er den laveste positivprocent siden 25. december. Testniveauet i juleperioden har dog varieret meget.

Ifølge opdateringen fra SSI er der hen over det seneste døgn registreret endnu 30 dødsfald blandt personer smittet med coronavirus. Det er blot anden gang under epidemien, at så mange coronasmittede dør i løbet af et døgn.

Tallene fra SSI omfatter ikke testresultaterne fra de private testudbydere, som foretaget lyntest på vegne af staten.

/ritzau/