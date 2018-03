Andelen af unge i misbrugsbehandling er steget markant

Flere tilbud og fokus på unge kan være svar på stigning i misbrugsbehandling, siger professor i rusmidler.

Andelen af unge, der modtager behandling for stofmisbrug, er steget markant på bare ti år.

Det viser en analyse, der bygger på tal fra Sundhedsdatastyrelsens register over stofmisbrugere (SIB).

Det skriver Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev Momentum, der har stået for analysen.

Fra 2006 til 2016 er andelen af personer i behandling, der er mellem 18 og 25 år gammel, steget fra 25 procent til 45 procent.

Det er der flere grunde til, vurderer Mads Uffe Pedersen, der er professor ved Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet.

- Ændringen i behandlingslandskabet har i særlig grad taget fart, efter at kommunerne overtog ansvaret for behandlingen af stofafhængighed.

- Der er kommet langt flere tilbud til denne her gruppe, da ansvaret for behandlingen gik fra amterne til kommunerne, siger han til Ritzau.

I samme periode er antallet af personer, der er i behandling for stofmisbrug steget fra omkring 13.000 til omkring 18.000.

Både i 2002 og 2006 lå andelen af unge i stofmisbrugsbehandling stabilt på 25 procent.

Men derefter kom der særlig fokus på de unge, og det er en af årsagerne til, at tallet er steget, mener professoren.

- Det er ikke nødvendigvis udtryk for, at der er kommet mange flere, som har et problem med forbrug af cannabis.

- Der er måske kommet nogle flere, men det betyder ligeså meget, at man har etableret nogle tilbud og er mere opmærksom på denne her gruppe, siger Mads Uffe Pedersen.

Men det er ikke hele forklaringen, påpeger han.

Også andelen af personer, der behandles for afhængighed af opioider, der er en gruppe af stoffer som blandt andet metadon og heroin, er dalet.

Samtidig er andelen, der bliver behandlet for cannabis steget. I 2002 havde 15 procent af dem, der blev behandlet, hash som hovedstof. Det er steget til 62 procent i 2016.

- Det var en ældre gruppe, der primært blev indskrevet med opioider som hovedproblem.

- Nogle af dem er fortsat indskrevet. Det er en meget belastet gruppe, der kommer i medicinsk behandling.

Men de bliver ældre og ældre, og det bidrager også til forandringen, påpeger Mads Uffe Pedersen.

/ritzau/