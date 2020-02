Anden patient testet negativ for coronavirus

To kom fredag i isolation på Hvidovre Hospital mistænkt for at være smittet med coronavirus. Test er negativ.

Patient nummer to, der er blevet undersøgt for coronavirus på Hvidovre Hospital fredag, er heller ikke smittet.

Det bekræfter Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, over for DR.

Et større alarmberedskab blev sat i gang, da en kinesisk kvinde fredag henvendte sig i Københavns Lufthavn, hvor hun netop var ankommet med et fly fra det kinesiske luftfartsselskab Sichuan Airlines.

Hun sagde, at hun havde det dårligt og blev straks kørt til Hvidovre Hospital, hvor hun kom i højisolation. Ikke længe efter henvendte en anden person sig, og vedkommende blev også isoleret på hospitalet.

Fredag aften viser det sig, at personen ikke er smittet med coronavirus. Heller ikke den kinesisk kvinde var smittet.

/ritzau/