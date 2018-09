Anders Bondo vil have lærerne med ved forhandlingsbordet

Anders Bondo Christensen håber, at regeringen vil lytte til lærernes erfaringer med skolereformen.

Selv om kritikere er utilfredse med, at politikerne endnu en gang vil lave justeringer i folkeskolen, ser formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, en mulighed for at få løst nogle af folkeskolens problemer.

I hvert fald hvis lærerne bliver inviteret med ved forhandlingsbordet.

- Hvis politikerne den her gang vil tage den viden, vi har fra forskningen og fra praktikernes erfaring, alvorligt, så kan jeg kun se, at det er en fordel for skolen, siger Anders Bondo Christensen.

- Jeg håber meget, at det er et åbent udspil, så vi kan sætte os ned og drøfte, hvad det er for nogle justeringer, der er nødvendige, siger han.

Tirsdag formiddag fremlagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) deres planer for at justere folkeskolen.

Regeringen lægger blandt andet op til i gennemsnit at gøre skoleugen 1,8 timer kortere og udskifte dele af den understøttende undervisning (UU) med flere fagtimer i for eksempel naturfag.

- Jeg håber meget, at det er et åbent udspil, så vi kan sætte os ned og drøfte, hvad det er for nogle justeringer, der er nødvendige, siger Anders Bondo Christensen.

- Men det at tænke i en kortere skoledag, det kan faktisk give rigtig god mening, hvis det der er målet er at skabe større kvalitet i undervisningen.

- Det har større betydning, at eleverne får færre timer, hvis der er højere kvalitet i dem, siger Bondo.

Folkeskolereformen blev vedtaget i 2013 af et bredt flertal i Folketinget.

/ritzau/