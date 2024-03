Anders Vistisen er spidskandidat for Europas højrefløj: Jeg vil ikke slå hånden af partier, der tager masseindvandring alvorligt

Anders Vistisen er ikke bare spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget for Dansk Folkeparti, men også for en større gruppe af højrefløjspartier i parlamentet. Han har ingen problemer med at forsvare et parti som for eksempel det tyske Alternative für Deutschland