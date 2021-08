Andre lande har ikke været i tvivl, men i Danmark vinder frygten: Hjælp til afghanere er en minimumsløsning

Selv ikke en usædvanlig alliance mellem flygtninge- og forsvarsvenner kunne redde de mange afghanere, der gennem tiden har hjulpet de danske styrker i Afghanistan. Dertil fylder frygten for indvandring for meget i dansk politik

45 ansatte afghanere på den danske ambassade i Kabul og deres nærmeste familie, i alt 200 personer, får mulighed for at blive evakueret til Danmark, efter at Taleban ser ud til faretruende hurtigt at kunne overtage magten i hele Afghanistan.