Andre pointer i rapporten

* Færre er ængstelige og flere er optimistiske i marts sammenlignet med for en måned siden. Andelen af ængstelige er faldet med omkring ti procentpoint til cirka 70 procent. Andelen af optimistiske er steget cirka syv procentpoint til omkring 87 procent.

* Bekymring for hospitalernes mulighed for at hjælpe syge overgik kortvarigt i februar bekymringen for landets økonomi. Lidt over 80 procent var bekymret, men det er faldet til omkring 65 procent. 80 procent er stadig bekymret for landets økonomi.

* Cirka 70 procent er i marts helt eller delvist enige i, at regeringen har ført den nødvendige politik for at håndtere coronavirusset. Det er et svagt fald sammenlignet med februar.

* Hope følger løbende holdninger, følelser, tillid, adfærd og mentalt velbefindende. Nogle elementer måles kun i Danmark, andre også i Sverige, Strobritannien, USA, Tyskland, Frankrig, Italien og Ungarn. Epinion indsamler hver måned data fra 500 repræsentativt udvalgte borgere i hvert land. Dertil indsamler Kantar Gallup dagligt besvarelser fra 500 danskere udtrukket via cpr-registret.

Kilde: Rapporten "Danskernes adfærd og holdninger til coronaepidemien" fra Hope-projektet.

/ritzau/