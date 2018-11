To andre skarpe udmeldinger fra Sass

* Maj 2018

I Henrik Sass Larsens debatbog "Exodus - vejen frem for centrum-venstre" kommer gruppeformanden med flere forslag, der går imod Socialdemokratiets linje.

Blandt andet foreslår Sass Larsen at afkriminalisere cannabis og brugen af hårde stoffer.

Partiets standpunkt på området bliver dog ikke ændret, lød det efterfølgende.

* Maj 2017

I forbindelse med 1. maj udtalte Henrik Sass Larsen, at han ville skæve til Australiens kontroversielle asylmodel.

Den australske model går ud på, at asylansøgere sendes til en lille Stillehavsø, hvorfra deres asylsag behandles.

Selv hvis de får asyl, kommer de ikke til at bo i Australien, men i et andet land, Australien har aftaler med. Det har stort set standset den spontane asylsøgning i Australien.

Men Mette Frederiksen afviste det efterfølgende.

S-toppen har dog senere skærpet partiets politik på området. Socialdemokratiet vil have et stop for spontan asylsøgning i Danmark.

/ritzau/