Andreas Mogensen deler skræmmende øjeblik i rummet med kongeparret

Mens den danske astronaut Andreas Mogensen befandt sig på Den Internationale Rumstation, ISS, fik han en melding om, at to satellitter muligvis ville kollidere blot seks meter fra stationen.

Det fortæller han foran kong Frederik og dronning Mary til en rumdebat på Sveriges største tekniske universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, mandag.

Sammen med sine kolleger Christer Fuglesang og Marcus Wandt, fortæller Andreas Mogensen om det mest skræmmende øjeblik i løbet af den seks måneder lange rumrejse.

- Det var bare at krydse vores fingre og håbe, at ingenting skete, siger Andreas Mogensen om de to satellitter, som var blevet spottet tæt på rumstationen.

Særligt kong Frederiks øjne var låst fast op mod scenen i løbet af debatten.

- Der skete heldigvis ikke noget, siger Andreas Mogensen med et smil efterfulgt af en let latter fra gæsterne.

Hvis de to satellitter havde ramt hinanden var det blevet til rumaffald, som kunne skade rumstationen.

Det var netop snakken om rumaffald, der ledte Andreas Mogensen ind på sin historie.

For netop en af de ting, som særligt interesserer de tre astronauter på scenen i forhold til rumteknologi er, hvordan man i fremtiden kommer af med rumaffald.

12. marts landede Andreas Mogensen i havet ud for Floridas kyst efter et halvt år i rummet på Den Internationale Rumstation (ISS).

Her har han udført forsøg for forskere og virksomheder.

Det kongelige besøg på det svenske universitet, centrerer sig om dansk-svensk samarbejde om teknologi med rumforskning som omdrejningspunktet.

Kong Frederik har aldrig lagt skjul på sin fascination af rummet, og mødet med den danske astronaut mandag er ikke det første af sin slags.

De to har tidligere stået side om side, hvor kong Frederik blandt andet har fortalt, hvordan han er "skrækfascineret" af rummet og synes, at man som dansker bør være stolt af Andreas Mogensens færd.

Andreas Mogensens knap 200 dage i rummet løb hen over julen, som han måtte afholde uden familie og de danske traditioner. Midt i julefreden blev der også tid til et opkald til kong Frederik.

Med kongens børn kiggende over skulderen, ønskede kong Frederik Andreas Mogensen glædelig jul og godt nytår på et videoopkald.

