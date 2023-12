Andreas Mogensen: ISS føles mere som et hjem denne gang

Andreas Mogensen har nu passeret 100 dage i rummet.

Og med tiden er den Internationale Rumstation (ISS) begyndt at føles mere som et hjem for ham.

Det kunne den danske astronaut fortælle mandag, da han var direkte igennem fra ISS.

- Denne gang er den blevet mit hjem, så det er en helt anderledes oplevelse, end første gang jeg var afsted, siger Andreas Mogensen.

Den danske astronaut deltog i en livetransmission, i forbindelse med at han blev interviewet af KHOU-TV og avisen Houston Chronicle.

- Første gang føles det som en kort sprint, der var ovre efter et øjeblik, og jeg følte mig som en gæst på rumstationen. Den her gang føles det mere som et maraton, fortæller Andreas Mogensen.

I 2015 var han på et otte dages ophold på Den Internationale Rumstation.

Mens den danske astronaut svæver i kredsløb om jorden 400 kilometer væk, befandt interviewerne sig mere jordnært i Huston i USA.

Fra den største by i staten Texas blev Andreas Mogensen interviewet sammen med to af NASA’s flyingeniører Jasmin Moghbeli og Loral O'Hara.

/ritzau/