Andreas Mogensen skal efterforske mystisk hul i rumstation

En flænge på to millimeter på den internationale rumstation, ISS, måtte lappes med tape og fugemasse.

Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, bliver også Danmarks nok første rumdetektiv.

Mogensen skal fra Jorden være med til at efterforske årsagen til en meget lille flænge i den internationale rumstation, ISS, der i august fik stationen til at lække livsvigtig ilt.

Det skriver DR Viden lørdag.

Det var det russiske Sojus-fartøj, der sidder koblet til rumstationen, der i slutningen af august blev ramt af den lille lækage.

Den var forårsaget af et mystisk hul på to millimeter.

En overgang kunne astronauterne blot konstatere, at trykket faldt på stationen, men efter at have gennemgået fartøjet lykkedes det at reparere hullet med tape og fugemasse.

Den nationale russiske rumfartsorganisation, Roscosmos, er hovedansvarlig for undersøgelsen.

Andreas Mogensen skal være med i den del, der er tilknyttet amerikanske NASA.

- Som astronauternes repræsentant - for dem, der er deroppe nu - så indgår jeg ikke alene i planlægningskomitéen, men også i undersøgelseskomitéen, som er i gang med at kigge på, hvordan det er opstået, siger han til DR Viden.

Kort efter hændelsen forlød det, at hullet var forårsaget af et sammenstød med en mikrometeorit.

Den forklaring har Roscosmos dog nu forkastet, da hullet var opstået på indersiden af fartøjet.

Ved et pressemøde med den russiske rumfartsorganisation lød det ifølge DR Viden, at hullet var menneskeskabt, og at både fejl samt sabotage indgik i overvejelserne.

En mulig forklaring er ifølge Mogensen, at hullet er skabt på jorden under tilblivelsen af fartøjet MS-09.

- Det ligner et boret hul. Jeg ved ikke, hvad der er mest sandsynligt. Det må undersøgelsen vise. Men det er selvfølgelig en mulighed, at det bare er en fejl som er blevet lappet på jorden, inden rumskibet blev sendt afsted, siger han til DR Viden.

Han mener ikke, at noget tyder på sabotage.

Andreas Mogensen blev den første dansker i rummet, da han i september 2015 besøgte ISS under et ti dage langt ophold i rummet.

Europas rumfartsorganisation, ESA, oplyser, at der endnu ikke er truffet beslutning om, hvorvidt han skal op igen.

/ritzau/