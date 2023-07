Andreas Mogensen skal portrætteres til Det Nationalhistoriske Museum

Et portræt af Danmarks eneste astronaut, Andreas Mogensen, skal udstilles på Det Nationalhistoriske Museum i Hillerød.

Det skriver Det Nationalhistoriske Museum i en pressemeddelelse fredag.

- Jeg er utrolig stolt af, at vi kan skrive historie, når et menneske for første gang bliver malet, mens han befinder sig i rummet, siger direktør til Det Nationalhistoriske Museum Ulla Tofte i pressemeddelelsen.

Kunstneren Maria Wandel skal male portrættet af Andreas Mogensen.

Den vil blive præsenteret i foråret 2024 på Frederiksborg Slot, hvor Det Nationalhistoriske Museum er.

Maleriet kommer til at være en del af et galleri, hvor portrætter af videnskabsfolk som Tycho Brahe, Ole Rømer og H.C. Ørsted indgår.

Portrættet vil blive malet, mens Andreas Mogensen er på sin kommende rummission kaldt "Huginn".

Her skal han til den internationale rumstation, ISS. Astronauten skal blandt andet forsøge at 3D-printe metal i rummet.

Andreas Mogensen opsendes i august 2023, og rumrejsen vil efter planen vare seks måneder.

Maria Wandel skal male portrættet af Andreas Mogensen ved at følge med i opkald fra astronauten og se billeder af ham, mens han er på rummissionen.

- Når portrætmaleren Maria Wandel maler Andreas på den internationale rumstation, bliver det et brud med den amerikanske måde at skildre astronauter, hvor de efter endt mission står med hjelmen under armen og et stort smil, udtaler Ulla Tofte.

I pressemeddelelsen siger Andreas Mogensen, at han er beæret over at blive udvalgt til at få et portræt af sig selv udstillet på Det Nationalhistoriske Museum.

- Det bliver spændende at få lavet et portræt, mens jeg er i rummet, og jeg ser frem til at se værket, når jeg vender tilbage til Jorden efter min mission.

