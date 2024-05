Andreas Mogensen udnævnt til Årets Æreshåndværker

Den danske astronaut Andreas Mogensen har tirsdag aften modtaget Håndværkerforeningens ærespris.

Med prisen ønsker foreningen at hylde Andreas Mogensen "for sit fantastiske virke", skriver Håndværkerforeningen i en pressemeddelelse.

Ifølge formand for Håndværkerforening i København, Per Vangekjær, er det kun ganske få mennesker i verden, der har opnået det, som den danske astronaut har.

- Det kræver dygtighed. Men også vedholdenhed og flid og ikke mindst en ambition om at nå det ypperste. Derfor ønsker Håndværkerforeningen at hylde Andreas Mogensen for gennem sit arbejde og sin dedikation at vise, at alt er muligt, siger Per Vangekjær i pressemeddelelsen.

Derudover ønsker Håndværkerforeningen med valget af Andreas Mogensen som Årets Æreshåndværker at synliggøre, at der er en tæt forbindelse mellem håndværksmæssige uddannelser og STEM-kompetencer.

STEM er en samlet betegnelse for uddannelsesområderne Science, Technology, Engineering og Math (naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik, red.).

Æresprisen blev overrakt ved Håndværkerforeningens årlige medaljeuddeling under overværelse af dronning Margrethe.

Ud over astronauten fik desuden 90 unge håndværkere overrakt en sølv- eller bronzemedalje for deres svendeprøve.

Andreas Mogensen modtog ligesom flere af de unge håndværkere en sølvmedalje. Sølvmedaljen er den højeste udmærkelse, man kan få tildelt. Desuden modtog Mogensen et Æresmesterbrev.

En række kendte danskere er gennem årene blevet udnævnt til Årets Æreshåndværker.

Blandt dem er forfatter og journalist Puk Damgård, forfatter Jussi Adler Olsen, instruktør Susanne Bier og skuespiller Søren Østergaard.

Ifølge Håndværkerforeningen var uddelingen af æresprisen Andreas Mogensens sidste offentlige arrangement i Danmark i denne omgang.

/ritzau/