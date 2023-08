Andreas Mogensen vil ældes langsommere på sit rumeventyr

På fredag letter den danske astronaut Andreas Mogensen fra jordkloden, hvis alt går efter planen. 20 timer efter vil han være på Den Internationale Rumstation (ISS), hvor hans seks måneders rummission begynder.

Men seks måneder i rummet er ikke seks måneder på landjorden. Tiden går langsommere, og Andreas Mogensen vil komme hjem yngre, end hvis han var blevet med fødderne placeret på jordkloden.

Det skriver Videnskab.dk.

Helt konkret vil han være ældet 4,5 millisekunder mindre end os andre, der ikke drager ud i rummet.

- Det er meget abstrakt og svært for de fleste mennesker at forholde sig til. Jeg har også selv svært ved at forholde mig til det, siger han til mediet.

4,5 millisekunder yngre end ellers er næppe noget, den almene jordboer vil kunne spotte på den danske astronaut, når han lander igen efter et halvt år.

Det har dog en større betydning for andre ting, forklarer Mogensen til Videnskab.dk.

- Rent praktisk har det ingen betydning for os mennesker på rumstationen. Men for satellitnavigationen har det en enorm betydning. Gps-systemet, som vi alle sammen bruger, ville slet ikke fungere, hvis man ikke medregnede relativitetsteorien, siger han.

Det er netop Albert Einsteins mere end 100 år gamle relativitetsteori, der er baggrunden for at forstå den abstrakte tidsforskel mellem Jorden og rummet.

Tiden er relativ. Tyngdekraften er et af de elementer, som ifølge Einsteins teorier påvirker tiden.

Omkring et stort sort hul kan tiden derfor gå væsentligt langsommere end på Jorden, og rent teoretisk kunne Andreas Mogensen komme tilbage til Jorden efter en rejse til et sort hul og være yngre end sine børn eller oldebørn.

Det forklarer Ole Trinhammer, der er fysiker og leder af Nanoteket på Danmarks Tekniske Universitet, til Videnskab.dk.

Det er dog ikke i praksis muligt at rejse så tæt på et sort hul med den nuværende rumteknologi, som er udviklet, påpeger han.

/ritzau/