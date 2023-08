Andreas Mogensens raket er klar til affyring

Nasa melder Andreas Mogensens "Dragon"-rumraket klar til affyring efter en omfattende gennemgang.

- Det var en god gennemgang i dag af Falcon 9-raketten og Dragon-rumfartøjet. Vi talte også om mandskabet og status på rumstationen, og ved afslutningen af gennemgangen stemte vi alle ’go’.

Det siger Ken Bowersox, der er administrator ved Nasas Space Operations Mission Directorate, på et pressemøde ifølge Videnskab.dk.

Efter flere udsættelser ser det nu ud til, at planen holder, og at den danske astronaut Andreas Mogensen bliver opsendt til Den internationale Rumstation (ISS) fredag 25. august klokken 9:49 om morgenen dansk tid, skriver mediet.

20 timer efter vil han være på Den Internationale Rumstation, hvor hans seks måneders rummission begynder.

Andreas Mogensen og de tre andre astronauter, der sammen skal flyve til rumstationen, ankom søndag til Kennedy Space Center i Florida, USA.

I løbet af tirsdagen foretager astronauterne en generalprøve, hvor de iklæder sig rumdragter og tager turen op til toppen af raketten.

Senere tirsdag bliver rakettens ni motorer afprøvet en sidste gang ved at blive tændt i seks sekunder i en såkaldt static fire test.

- De har nogle få møder mere i løbet af ugen, og de får en briefing om vejrudsigten hver dag, men ud over det skal de bruge dagene på at slappe af og fokusere på at være sammen med deres familier, før de gør sig klar til at sætte sig i rumfartøjet og blive sendt ud i rummet.

Det siger Emily Nelson, ifølge Videnskab.dk. Hun leder rummissioner med mennesker fra et kontrolcenter på landjorden.

Missionen blev annonceret 24. marts sidste år og er ad flere omgange blevet rykket.

Tidligere var det planen, at Andreas Mogensen skulle sendes afsted 15. august. Så blev det rykket to dage frem, og siden lød datoen først på 21. august, inden den landede på 25. august.

Det er Andreas Mogensens anden mission til Den Internationale Rumstation.

Andreas Mogensen er den første ESA-astronaut og ikkeamerikaner, der er være pilot på rumfartøjet, der er lavet af virksomheden SpaceX.

