Endnu et anerkendt trossamfund er tæt knyttet til Saudi-Arabien. ”Dybt bekymrede” borgerlige partier vil have ministeren til at reagere

For tredje gang på under et år kan det nu dokumenteres, at et muslimsk trossamfund har bånd til Saudi-Arabien. Muslim World League på Frederiksberg har fået økonomisk støtte direkte fra hovedkontoret i Mekka, der ifølge eksperter er tæt knyttet til det saudiske regime. Regeringen er på vej med lovforslag, men allerede nu vil borgerlige partier have kirkeministeren på banen