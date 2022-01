Angst, bekymring og uro fylder alt for meget i vores dagligdag. Og det er helt forventeligt

P eter Lund Madsen var med egne ord et nervøst og ængsteligt barn. Han husker stadig, hvordan han som ni år gammel ulveunge var på sin første spejderlejr med Seeonee-flokken, der var en lokal afdeling af de grønne spejdere i Sorgenfri nord for København. Langt væk hjemmefra i spejderhytten Kløverhuset nær Borup på Midtsjælland blev han ramt af hjemve. Han savnede sin mor, far og lillebror og ville hjem. Han blev også dårlig og kastede op og satsede på, at når der dagen efter var besøgsdag, ville hans forældre komme og tage ham med hjem. Men det gjorde de ikke. For dengang var det opfattelsen, at hjemve var noget, der skulle overkommes. Man skulle lære at klare sig selv.