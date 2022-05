Flere forskere retter en hård kritik af DR-programmet ”Ellen Imellem”, fordi DR hemmeligholdt programmets præmis for at få dem til at deltage. En af dem er Anja C. Andersen, professor og astrofysiker

Astrofysiker Anja C. Andersen, hvilket program var det, du var gået med til at deltage i?

Tilbage i januar blev jeg kontaktet af DR, der ville lave et program om konspirationsteorien, der går på, at Jorden er flad. Jeg fik at vide, at fordi programmet var målrettet unge, ville der være nogle overraskende spørgsmål, som skulle fungere som et satirisk element. I begyndelsen af februar lavede vi så et interview, som tog en times tid.